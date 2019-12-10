Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 декабря Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +1..+6°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +2..+4°C, днем +3..+5°C, вечером +2..+4°C.

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▪ Опубликовано 10.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34411 | Новости в RSS.

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