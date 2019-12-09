Прогноз погоды по Беларуси на 10 - 12 декабря

10 декабря на территории Беларуси погодные условия будут определять малоактивные атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет расти.

11 декабря в ночные часы сохранится влияние малоактивной фронтальной системы, смещающейся на восток страны; днем погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, в южных районах скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, днем по югу по республики возможны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -2..+4°С.

12 декабря Беларусь окажется под влиянием малоактивного фронтального раздела, смещающегося с территории Украины. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем от -2°С по северу до +5°С по югу.