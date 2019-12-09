Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 декабря. Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем +3.. +8°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +3..+5°С, днем и вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 09.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34408 | Новости в RSS.

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