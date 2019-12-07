Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 декабря Облачно с прояснениями. По северо-западной половине страны осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -1..+5°C. В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром -1..+1, днем около 0°C, вечером 0..+2°C.

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▪ Опубликовано 07.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34404 | Новости в RSS.

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