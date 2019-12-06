Прогноз погоды по Беларуси на 7 - 9 декабря

7 декабря погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, ночью по Витебской области, днем по северо-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по Витебской области, днем по северо-западной половине страны осадки (дождь, мокрый снег). Ночью местами по северу слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С. Атмосферное давление будет падать.

8 и 9 декабря погодные условия в республике будут определять фронтальные разделы и теплые неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения, смещающиеся с Западной Европы.

8 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С.

9 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части, днем местами, преимущественно по юго-востоку, кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман, по восточной половине слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный порывистый, преимущественно по северной половине сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.