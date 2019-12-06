Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 6 декабря
Переменная облачность. Без существенных осадков, лишь местами по северу страны возможны небольшие осадки, в основном дождь. По северо-востоку на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит -1..+4°С.
В Минске: без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем 0..+2°С, к вечеру 0..-2°С.
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▪ Опубликовано 06.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34400 | Новости в RSS.
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