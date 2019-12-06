Прогноз погоды по Беларуси на день 6 декабря

Переменная облачность. Без существенных осадков, лишь местами по северу страны возможны небольшие осадки, в основном дождь. По северо-востоку на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит -1..+4°С.

В Минске: без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем 0..+2°С, к вечеру 0..-2°С.