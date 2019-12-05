Прогноз погоды по Беларуси на 6 - 8 декабря

6 декабря погоду Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие осадки, в основном дождь. По северо-востоку республики на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, в дневные часы местами до сильного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -1..+4°С. Атмосферное давление будет падать.

7 декабря республика будет оставаться в поле пониженного атмосферного давления, по северо-западной половине страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Местами, преимущественно по северно-западной половине, пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.

8 декабря погоду будут определять системы фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем 0..+6°С.