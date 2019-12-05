В ближайшие дни продолжится медленное разрушение ледяных образований

В истекший период (30 ноября – 4 декабря) на реках наблюдалось частичное разрушение ледяных образований.

По состоянию на 5 декабря забереги и шугоход отмечаются на Соже, Днепре на участке Жлобин–Лоев, Березине на участке Борисов–Березино, некоторых их притоках и отдельных притоках Западной Двины, а также на Чигиринском водохранилище, озерах Браслав и Нарочь.

Тонкий ледяной покров местами с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж, притоке Днепра реке Ивня-Бонда, притоке Сожа реке Беседь, водохранилище Красная Слобода и озере Червоное. На лед выходить нельзя.

На реках отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-17 см.

В ближайшие дни колебания уровней воды сохранятся, медленное разрушение ледяных образований на водных объектах страны продолжится.