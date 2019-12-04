Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 декабря

5 декабря погодные условия в основном будет определять теплая воздушная масса, ночью по востоку скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, на дорогах гололедица, ночью и утром в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

6 декабря погоду в основном будет определять поле пониженного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-западу страны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, днем местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+4°С.

7 декабря погоду продолжит формировать поле пониженного атмосферного давления, по северной половине республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. преимущественно по северной половине страны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, днем местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.