Прогноз погоды на день 4 декабря

Облачно. В течение дня на большей части страны пройдут осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), на дорогах гололедица, местами гололед, слабый туман. Ветер юго-западный, западный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -1 °С до +4 °С. В Минске: небольшие осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), на дорогах гололедица, местами гололед, слабый туман. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха утром -1..-3 °С, днем 0..+2 °С, вечером +1..+3 °С.