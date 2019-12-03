Прогноз погоды по Беларуси на 4 - 6 декабря

4 декабря ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Минимальная температура воздуха -1..-6°С. Утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Будет пасмурная погода, на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). На дорогах ожидается гололедица. Местами гололед, слабый туман. Ветер юго-западный, западный, порывистый. Максимальная температура воздуха -1..+4°С. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем слабо расти.

5 декабря территория республики в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в воздушной массе атлантического происхождения; лишь ночью по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела, перемещающегося на Брянскую область. Ночью местами, преимущественно по юго-востоку страны, днем в отдельных районах по северу республики пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами сгустится туман, ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, по северу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем -1..+5°С.

6 декабря большая часть Беларуси будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, лишь днем с юга Балтийского моря на северо-запад республики переместится атмосферный фронт. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западной половине страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый, днем местами по северо-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -1..+4°С.