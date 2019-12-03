Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 декабря Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха -3..+2°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -1..-3°С, днем 0..-2°С, вечером -2..-3°С.

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▪ Опубликовано 03.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34385 | Новости в RSS.

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