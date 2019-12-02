Прогноз погоды по Беларуси на 3 - 5 декабря

3 декабря погодные условия ночью и утром на большей части территории Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с северо-запада Европы, в дневные часы по северо-западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку снег, слабая метель. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти.

4 декабря с юга Швеции через территорию Беларуси ожидается перемещение системы фронтальных разделов, вслед за которыми в дневные часы начнут поступать теплые воздушные массы атлантического происхождения. Будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории республики кратковременный снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная днем -1..+5°С.

5 декабря территория республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления, при этом с Западной Европы продолжат поступать сырые воздушные массы атлантического происхождения. Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах республики небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, слабый гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.