Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 декабря Преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременные осадки (в основном снег). Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха -4.. +2°C. В Минске: кратковременные осадки (в основном снег)(вероятность осадков 70-80%). Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром около -2°C, днем 0.. -2°C, вечером -1.. -3°C.

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▪ Опубликовано 02.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34381 | Новости в RSS.

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