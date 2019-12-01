Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 декабря Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -4..+1°C. В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром -1..-2°C, днем -1..+1°C, вечером -1..-3°C.

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▪ Опубликовано 01.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34379 | Новости в RSS.

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