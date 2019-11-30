Прогноз погоды по Беларуси на день 30 ноября

Облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Во второй половине дня на большей части территории на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем 0..+5°C, во второй половине дня понижение до -1 -3°C.

В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Во второй половине дня на дорогах гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром 0..+2°C, днем 0..+2°C, вечером 0..-2°C.