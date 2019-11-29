Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: Сегодня 29 ноября (пятница) наблюдающиеся по центральным и южным районам республики туманы, в период с 13 до 19 часов распространятся на восточные районы страны и сохранятся в течение ночи 30 ноября (суббота). Днем 30 ноября (суббота) на большей части территории республики на дорогах ожидается гололедица. По Минску: Сегодня 29 ноября (пятница) в период с 13 до 19 часов по городу ожидается туман. Днем 30 ноября (суббота) по городу на дорогах ожидается гололедица.

Оранжевый уровень опасности.