Прогноз погоды по Беларуси на 30 ноября - 2 декабря

30 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты, за которыми начнет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса со Скандинавии. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, в утренние и дневные часы порывы порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, во второй половине дня понижение до -1..-3°С. Атмосферное давление ночью будет расти.

1 декабря наша республика будет находиться под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс, поступающих со Скандинавии. Будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах республики кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7, максимальная днем -4..+2°С.

2 декабря ночью сохранится влияние неустойчивых воздушных масс, утром и днем погоду будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях до -9°С, максимальная днем -4..+2°С.