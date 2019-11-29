Метеоновости
В ближайшие сутки на большинстве рек продолжится разрушение ледяных образований
В истекшие сутки погодные условия способствовали разрушению ледяных образований на отдельных участках рек.
По состоянию на 29 ноября ледяные образования в виде заберегов и шугохода отмечаются на Березине, Западной Двине у г. Сураж, Днепре у г. Орша и г. Жлобин, Соже на участке Славгород-Гомель, некоторых их притоках и отдельных притоках Припяти и Западного Буга.
На реках отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см.
В ближайшие сутки, в результате выпадения осадков и повышения температуры воздуха, на большинстве рек будет происходить рост уровней воды, разрушение ледяных образований продолжится.
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▪ Опубликовано 29.11.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34372
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