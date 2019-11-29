Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 ноября Преобладание облачной погоды. Утром на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине республики дожди. Местами туман. Утром по востоку гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха +1..+6°С, в западных районах до +8°С. В Минске: утром дождь (вероятность осадков более 90%), днем небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Местами по городу туман. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром 0..+1 °С, днем +1.. +2 °С, вечером +3..+4°С.

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▪ Опубликовано 29.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34369 | Новости в RSS.

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