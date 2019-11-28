Прогноз погоды по Беларуси на 29 ноября - 1 декабря

29 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.Преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (дождь, по восточной половине возможен мокрый снег). Местами туман. Ночью и утром по восточной половине слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, по восточной половине -1..-3°С; максимальная днем +1..+6°С, в западных районах до +8°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

30 ноября с акватории Балтийского моря на территорию Беларуси ожидается перемещение малоактивных фронтальных разделов, вслед за которыми начнут поступать прохладные воздушные массы северных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны небольшие кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток -1..+5°С.

1 декабря наша республика будет находиться под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс, поступающих со Скандинавии. Будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах республики небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -2..-7°С, днем -4..+2°С.