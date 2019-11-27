Прогноз погоды по Беларуси на 28 - 30 ноября

28 ноября ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С, в западных районах +7..+9°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

29 ноября погоду обусловят фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди; ночью по востоку мокрый снег, слабый гололед. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, по юго-западу страны до +6°С, днем +2..+9°С.

30 ноября с акватории Балтийского моря на территорию Беларуси ожидается перемещение фронтальных разделов, вслед за которыми начнут поступать прохладные воздушные массы северных широт. Будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, утром и днем переходящий в мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С.