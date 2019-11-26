Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 ноября

27 ноября погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается преобладание облачной погоды. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -2..+3°С, в юго-западных районах +4..+6°С. Атмосферное давление будет падать.

28 ноября ночью территория республики окажется в поле пониженного атмосферного давления, днем с юго-запада Европы переместится атмосферный фронт. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температурный фон продолжит повышаться: ночные минимумы в основном составят 0..-5°С, в дневные часы -2..+4°С; по юго-западу страны станет еще теплее: ночью +1..+3°С, днем воздух прогреется до +5..+7°С.

29 ноября сохранится влияние фронтального раздела. На большей части территории республики прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром слабый гололед. В отдельных районах ожидается туман. Ветер южной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2°С по востоку до +5°С по западу страны; днем в основном составит 0..+6°С, в юго-западных районах до +8°С.