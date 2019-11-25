Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 ноября

26 ноября погодные условия на территории Беларуси по-прежнему будет определять периферия холодного антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами образуются слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, по восточной половине воздух охладится до -7..-10°С; максимальная температура воздуха днем -3..+3°С. Атмосферное давление будет падать.

27 ноября погоду в нашей стране будут определять неустойчивые, более теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. В отдельных районах республики пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, образуются слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от -8°С по востоку до +1°С по юго-западу страны; дневной максимум составит -2..+5°С.

28 ноября ночью территория республики окажется в поле пониженного атмосферного давления, днем с Западной Европы переместится атмосферный фронт. Это вызовет ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температурный фон продолжит повышаться: ночные минимумы в основном составят 0..-6°С, в дневные часы -2..+4°С; по юго-западу страны станет еще теплее: ночью +1..+3°С, днем воздух прогреется до +5..+7°С.