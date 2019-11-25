На реках страны начались ледообразовательные процессы

В истекший период (21-24 ноября) в результате понижения температуры воздуха, на реках страны начались ледообразовательные процессы.

По состоянию на 25 ноября ледяные образования в виде заберегов и шугохода отмечаются на Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра и Березины, отдельных участках Вилии и Припяти, на большинстве их притоков, а также на отдельных водоемах страны.

На реках наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-20 см за сутки, на отдельных участках рек отмечаются резкие суточные подъёмы (до 32 см) уровней воды, обусловленные ледообразовательными процессами.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды, существенного усиления ледообразовательных процессов не ожидается.