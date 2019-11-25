Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 ноября Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -4 °С до +2 °С. В Минске: без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром -3.. -5 °С, днем -1.. -3 °С, вечером -2..-4°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 25 ноября»

▪ Опубликовано 25.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34351 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 25 ноября».