Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 ноября Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, по западу сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от -5°С по востоку до +2°С по западу страны. В Минске: без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром -5.. -7 °С, днем -2.. -4°С, вечером -4..-6°С.

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▪ Опубликовано 22.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34346 | Новости в RSS.

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