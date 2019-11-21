Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 ноября

22 ноября погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе, лишь ночью по западу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по Брестской области небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-восточный порывистый, по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, по западу -3..+1°С; максимальная днем от -5°С по востоку до +2°С по западу страны. Атмосферное давление существенно не изменится.

23-24 ноября наша республика будет находиться на периферии малоподвижного арктического антициклона с центром над Средней Волгой.

23 ноября ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по западу республики небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по западу до -12°С по востоку страны, максимальная днем 0..-6°С.

24 ноября прогнозируется облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, только ночью в отдельных районах Гродненской области пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, местами понижение до -11..-13°С, максимальная днем 0..-6°С; по западу республики ночью -2..-3°С, днем +1..+2°С.