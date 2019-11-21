Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 ноября Облачно, по востоку с прояснениями. Местами небольшие осадки (в основном дождь). Ветер юго-восточный порывистый, по западной половине страны сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+6°C, по восточной половине республики понижение до 0..-3°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-восточный сильный порывистый. Температура воздуха утром +1..+3°C, днем +1..+3°C, вечером 0..-1°C.

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▪ Опубликовано 21.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34341 | Новости в RSS.

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