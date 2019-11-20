Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 ноября

21 ноября территория Беларуси окажется под влиянием периферии антициклона, сформированного в холодном воздухе, и малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачная погода, днем по востоку с прояснениями. Местами небольшие осадки, в основном дождь. Ветер юго-восточный умеренный, временами порывистый, утром и днем по западной половине страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток +1..+6°С, во второй половине дня по восточной половине республики понижение до 0..-3°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

22-23 ноября наша республика окажется на западной периферии арктического антициклона с центром над Средней Волгой.

22 ноября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, по юго-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, по востоку при прояснениях до -12°С, в западных районах -2..+2°С, максимальная днем -4..+3°С.

23 ноября будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по западу до -10°С по востоку страны, в восточных районах при прояснениях до -12°С, максимальная днем -4..+3°С.