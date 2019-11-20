Температура воды в реках и водоёмах составляет 3-9 °С

В истекший период (16 - 19 ноября) на Днепре у г. Жлобин и г. Речица улучшились условия для работы речного транспорта, а на Вилии у д. Стешицы уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

По состоянию на 20 ноября на реках наблюдаются колебания уровней воды с тенденцией к понижению.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Лоев, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 3,4-8,9 °С.

До конца текущей недели на реках будут отмечаться колебания уровней воды, температура воды будет понижаться.

В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха до отрицательных значений, в последние дни текущей недели на реках восточной части территории страны возможно кратковременное появление ледяных образований в виде заберегов.