Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Наблюдающиеся местами по стране туманы, в период с 22 часов 19 ноября (вторник) до 4 часов 20 ноября (среда) распространятся на большую часть территории республики и Минск, туманы сохранятся в течение ночи и утра 20 ноября (среда). Видимость в туманах 100-500 м.
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▪ Опубликовано 19.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34333
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