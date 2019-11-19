Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Наблюдающиеся местами по стране туманы, в период с 22 часов 19 ноября (вторник) до 4 часов 20 ноября (среда) распространятся на большую часть территории республики и Минск, туманы сохранятся в течение ночи и утра 20 ноября (среда). Видимость в туманах 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.