Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 ноября

20 ноября погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, лишь ночью и утром по востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью и утром местами по востоку страны небольшие осадки (в основном дождь). В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток +1..+7°С, ночью при прояснениях 0..-2°С, днем по юго-западу республики воздух прогреется до +8..+10°С. Атмосферное давление будет расти.

21-22 ноября наша республика окажется на периферии арктического антициклона, смещающегося с Карского моря на Среднюю Волгу, 21 ноября скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

21 ноября прогнозируется облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки (дождь, по востоку с мокрым снегом). Ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-восточный порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, по юго-западу до +6°С; максимальная днем 0..+7°С, по востоку -1..-2°С.

22 ноября будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу страны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, в западных районах -1..+2°С; максимальная днем от -4°С по востоку до +3°С по западу республики.