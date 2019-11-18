Прогноз погоды по Беларуси на 19 - 21 ноября

19 ноября погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, лишь днем по востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем местами по востоку страны пройдут небольшие дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами 0..-1°С, максимальная днем от +3°С по востоку до +12°С по юго-западу. Атмосферное давление будет расти.

20 ноября погоду в нашей стране обусловит область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной, умеренно теплой воздушной массе, лишь ночью и утром по юго-востоку республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Погода ожидается облачная с прояснениями и без существенных осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по востоку при прояснениях до 0..-2°С; максимальная днем +2..+9°С, по юго-западу до +11°С.

21 ноября республика окажется на западной периферии арктического антициклона, смещающегося с Карского моря на Среднюю Волгу. Прогнозируется облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-восточный порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+7°С; ночью по востоку -1..-3°С, днем по юго-западу +8..+9°С.