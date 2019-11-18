Прогноз погоды по Беларуси на день 18 ноября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +4°C по востоку до +12°C по юго-западу.

В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром +6..+8°C, днем +6..+8°C, вечером +4..+6°C.