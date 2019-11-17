Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 ноября Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. Местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +6..+12°С. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Местами по городу слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +8.. +10 °С, днем +9.. +10 °С, вечером +9..+10 °С.

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▪ Опубликовано 17.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34325 | Новости в RSS.

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