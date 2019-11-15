Прогноз погоды по Беларуси на 16 - 18 ноября

16 ноября ночью скажется влияние малоактивного фронтального раздела, днем погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах республики небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, при прояснениях 0..-1°С; максимальная днем +6..+11°С, в юго-западных районах до +13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17-18 ноября сохранится влияние периферии антициклона с центром над Нижней Волгой. Ожидается: облачно с прояснениями.

17 ноября преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +6..+12°С, по юго-западу до +14°С.

18 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по востоку при прояснениях до -2°С; максимальная днем +5..+11°С, в юго-западных районах до +14°С.