Температура воды в реках и водоёмах составляет 3-9 °С

По состоянию на 15 ноября на большинстве рек страны наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки. Спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см происходит на Западной Двине на участке Витебск – Полоцк, Немане у г. Гродно и Соже у г. Кричев, а также некоторых их притоках.

На Вилии у д. Стешицы уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 3,5-9,5 °С.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться небольшие колебания уровней воды.