Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу республики кратковременные дожди. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране +3..+9 °С, в юго-западных районах до +11 °С. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +5.. +7 °С, днем +5.. +7 °С, вечером +3..+5 °С.

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▪ Опубликовано 15.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34317 | Новости в RSS.

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