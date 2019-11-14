Прогноз погоды по Беларуси на 15 - 17 ноября

15 ноября погодные условия в Беларуси в основном будет определять периферия антициклона, лишь по западу страны скажется влияние фронтального раздела. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по западной половине республики кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, по западу +7..+9°С; максимальная днем +3..+9°С, в юго-западных районах до +11°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится.

16-17 ноября сохранится влияние западной периферии антициклона с центром над Нижней Волгой. Ожидается:

16 ноября облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +5..+12°С, по юго-западу до +14°С.

17 ноября облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +6..+12°С, по юго-западу до +14°С.