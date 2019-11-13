Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 ноября

14 ноября погодные условия в Беларуси в основном будет определять периферия антициклона с центром над Средней Волгой, лишь по западу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в западных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +3°С по востоку до +12°С по западу страны, максимальная днем +7..+13°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

15 ноября республика в основном будет находиться на западной периферии антициклона с центром над Поволжьем, лишь ночью по западной половине, а днем в северо-западных районах страны скажется влияние теряющего активность атмосферного фронта. Погода будет облачная с прояснениями. Ночью и утром местами по западной половине республики, днем в отдельных районах Гродненской и Витебской областей возможны кратковременные дожди. Местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 0°С по востоку до +8°С по западу страны, максимальная днем +3..+9°С, по юго-западу до +11°С.

16 ноября республика останется на западной периферии антициклона с центром над Поволжьем. Ожидается облачная с прояснениями и преимущественно без осадков погода. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +5..+12°С, по юго-западу до +14°С.