Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +8.. +14°C, по юго-западу до +16°C. В Минске:без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром +8.. +10°C, днем +11.. +13°C, вечером +9.. +11°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 13 ноября»

▪ Опубликовано 13.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34310 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 13 ноября».