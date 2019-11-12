Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром во многих районах сохранится туман. Ветер юго-восточный от умеренного до порывистого. Максимальная температура воздуха днем +6..+12°C. В Минске без существенных осадков. Утром сохранится туман. Ветер юго-восточный от умеренного до порывистого. Температура воздуха утром +2..+4°C, днем +7..+9°C, вечером +5..+7°C.

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▪ Опубликовано 12.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34305 | Новости в RSS.

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