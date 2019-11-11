Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 12 ноября (вторник), в период с 1 часа 30 мин. до 6 часов, во многих районах республики ожидаются туманы, которые сохранятся до 9-11 часов. Видимость в туманах 100-500 м.
Сегодня, 12 ноября (вторник), в период с 2 часов до 5 часов, по городу Минску ожидается туман, который сохранится до 9-10 часов. Видимость в тумане 100-500 м.
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▪ Опубликовано 11.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34302
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