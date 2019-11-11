Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 12 ноября (вторник), в период с 1 часа 30 мин. до 6 часов, во многих районах республики ожидаются туманы, которые сохранятся до 9-11 часов. Видимость в туманах 100-500 м.

Сегодня, 12 ноября (вторник), в период с 2 часов до 5 часов, по городу Минску ожидается туман, который сохранится до 9-10 часов. Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.