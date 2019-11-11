Температура воды в реках и водоёмах составляет 4-10 °С

В истекший период (6-10 ноября) на реках страны отмечался в основном рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков. В результате повышения уровней воды на Березине у г. Светлогорск улучшились условия для работы речного транспорта, а на Вилии у д. Стешицы уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму.

По состоянию на 11 ноября на реках страны наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-51 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 4,4-10 °С.

В ближайшие дни на большинстве рек повышение уровней воды сохранится.