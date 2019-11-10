Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 ноября Преобладание облачной погоды. Местами, а по западной половине на большей части территории, кратковременные дожди. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха максимальная днем +8..+14°C, по юго-востоку до +16°C. В Минске преобладание облачной погоды. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %). Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха утром +11..+13°C, днем +11..+13°C, вечером +10..+12°C.

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▪ Опубликовано 10.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34295 | Новости в RSS.

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