Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 ноября Облачно, по юго-западу с прояснениями. Утром на большей части, днем преимущественно по северо-восточной половине дожди. Местами слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, по востоку порывистый. Максимальная Температура воздуха +7 +13°С, по юго-западу до +15°С. В Минске в первой половине дня небольшой дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха утром +7.. +8 °С, днем +9.. +11 °С, вечером +11...+12 °С.

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▪ Опубликовано 09.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34293 | Новости в RSS.

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