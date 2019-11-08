Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами по республике сохранится туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +7..+13°C. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +6..+8°C, днем +8..+10°C, вечером +7..+9°C.

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▪ Опубликовано 08.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34292 | Новости в RSS.

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