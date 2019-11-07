Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 ноября Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +7 °С до +13 °С. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +5.. +7 °С, днем +8.. +10 °С, вечером +4...+6 °С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 7 ноября»

▪ Опубликовано 07.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34289 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 7 ноября».