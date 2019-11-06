Прогноз погоды по Беларуси на 7 - 9 ноября

7 ноября погоду в основном будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в более прохладной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, ночью и утром по северу страны возможен мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +7..+13°С. Атмосферное давление будет расти.

8 ноября ночью и утром в южных и центральных районах скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся на территорию России; днем погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами в южных и центральных районах кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, при прояснениях 0..-2°С, максимальная днем +7..+13°С.

9 ноября погодные условия в республике будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по северо-востоку при прояснениях 0..-2°С, максимальная днем +6..+12°С; в южных районах ночью +8..+9°С, днем +13..+15°С.